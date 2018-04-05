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У Румунії внаслідок падіння автобусу у річку загинули 9 людей

5 квітня, 2018 - 14:29

У Румунії пасажирський мікроавтобус упав у річку Бистриця, внаслідок чого загинули 9 людей. Про це повідомляє Romania TV.

Трагедія сталася в ніч на 5 квітня поблизу населеного пункту Віішоара повіту Нямц. Загалом у автобусі було 10 людей. Двох людей спочатку вважали зниклими безвісти, проте пізніші їхні тіла знайшли в річці.

Єдиний пасажир, який вижив, розповів, що в момент аварії він спав. Одразу після аварії пасажиру вдалося вибратися з води. У подальшому постраждалого госпіталізували.

За даними поліції, вік загиблих - від 17 до 45 років. Префект повіту Даніела Сорочану повідомила, що аварія сталася внаслідок пошкодження заднього лівого колеса мікроавтобуса.

25-річний власник мікроавтобуса, який перебував за кремом, загинув разом із пасажирами.

Джерело: Еспресо

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