У Саудівській Аравії вперше за понад 35 років відкривається громадський кінотеатр. Заклад американської мережі AMC Entertainment Holdings Inc розпочне свою роботу 18 квітня в Ер-Ріяді. Про це повідомили у Центрі міжнародних зв'язків (CIC) міністерства культури та інформації країни, передає Deutsche Welle.

"Це знаменує собою поворотний момент у розвитку культурної індустрії королівства", - відзначив міністр культури Авад бен Салех аль-Авад.

Першою стрічкою, яку покажуть у новому кінозалі, стане «Чорна пантера» режисера Райана Куглера.

До 2030 року в країні мають з'явитися близько 350 кінотеатрів.

Як відомо, у 1980-і кінотеатри та інші розважальні заклади були заборонені консервативним керівництвом Саудівської Аравії.

У вересні 2017 року король Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд, який став на престол у червні, розпорядився з 2018 року зняти заборону на водіння автомобілів для жінок. Він також оголосив про початок процесу модернізації країни.