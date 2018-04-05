У справі Скрипаля всі дороги ведуть до РФ, - британський міністр

Усі докази у справі про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері свідчать про причетність Росії.

Про це заявив міністр з питань безпеки Великої Британії Бен Воллес, передає ЄП з посиланням на Вloomberg.

"Немає жодних сумнівів, що ми знайшли нервово-паралітичний газ, який був ідентифікований як виготовлений, ми переконані, в Росії, і ми вважаємо, що нервово-паралітичний газ типу "Новічок" може бути виготовлений лише державою", - сказав він.

"Ми можемо сказати, що всі дороги ведуть до Росії, ми не маємо жодних сумнівів, що за цим стоїть російська держава", - додав Воллес.

Нагадаємо, що США планують ввести санкції проти олігархів РФ.