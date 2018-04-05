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Україна і Туреччина домовилися про збільшення кількості авіарейсів

5 квітня, 2018 - 11:55

Україна і Туреччина домовилися про збільшення вдвічі кількості авіарейсів напрямку Стамбул-Одеса та відкриття нових напрямків. Про це повідомили у Головному управлінні цивільної авіації Туреччини (SHGM), передає "Анадолу".

В Анкарі зустрілися заступник голови Головного управління цивільної авіації Туреччини Хайдар Ялчин і заступник голови Управління цивільної авіації України Сергій Коршук.

Під час зустрічі обговорювалися поточні проблеми, пов'язані з частотою польотів і обмеженнями авіаперевізників.

За підсумками зустрічі представники українського і турецького відомств підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає дворазове збільшення кількості авіарейсів Стамбул-Одеса (з 14 до 28), а також містить домовленість про авіарейси з Бодрума, Ізміра, Даламана та Бурси до України.

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