Україна видала першу електронну візу іноземцю, - Клімкін

5 квітня, 2018 - 19:57
Перша електронна віза для в'їзду з діловою або туристичною метою в Україні видали 5 квітня.
Про це повідомляє міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.
"Система видачі електронних віз працює - щойно видали першу українську е-візу громадянинові Таїланду. З тестового режиму переходимо в повний робочий", - йдеться у повідомленні.
Система видачі електронних віз працює - щойно видали першу українську е-візу громадянинові Таїланду :) з тестового режиму переходимо в повний робочий :)
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 апреля 2018 г.
Джерело: День