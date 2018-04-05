Україна видала першу електронну візу іноземцю, - Клімкін

Перша електронна віза для в'їзду з діловою або туристичною метою в Україні видали 5 квітня.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

"Система видачі електронних віз працює - щойно видали першу українську е-візу громадянинові Таїланду. З тестового режиму переходимо в повний робочий", - йдеться у повідомленні.

Система видачі електронних віз працює - щойно видали першу українську е-візу громадянинові Таїланду :) з тестового режиму переходимо в повний робочий :)

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 апреля 2018 г.