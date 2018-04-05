"Укрзалізниця" призначила 10 додаткових поїздів на великодні свята

Для забезпечення перевезення пасажирів під час великодніх свят "Укрзалізниця" призначила 10 додаткових модернізованих регіональних поїздів. Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Укрзалізниця».

Зазначається, що для формування цих поїздів було залучено комфортабельний рухомий склад, який курсує човниковими маршрутами між Києвом і його містами-сателітами та в зазначений період доби не використовується на цих маршрутах.

«Зокрема, на 6 квітня призначено 2 регіональні поїзди, що вирушатимуть зі станції Святошин: № 802 Святошин - Шостка та № 812/811 Святошин - Жмеринка. На 7 квітня призначено 6 додаткових регіональних поїздів: № 801 Шостка - Київ (з платформи Північна), № 804 Київ (з платформи Північна) - Шостка, № 803 Шостка - Фастів. Також на цей день призначено поїзди, що курсуватимуть через Вінницю: № 812 Жмеринка - Київ, № 825 Київ - Хмельницький і № 826 Хмельницький - Фастів», - йдеться у повідомленні.

Водночас, на 9 квітня призначено регіональні поїзди № 831 Фастів-1 - Жмеринка, а на 10 квітня № 832 Жмеринка - Святошин. Вони теж курсуватимуть через Вінницю.