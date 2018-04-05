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Уряд Австрії планує заборонити носити хіджаб дівчаткам до 10 років

5 квітня, 2018 - 13:10
Фото Reuters

Уряд Австрії запропонував заборонити дівчаткам віком до 10 років носити хіджаб у школах. Про це повідомляє BBC.

"Новий коаліційний уряд Австрії запропонував заборонити носіння хіджаба у школах дівчаткам віком до 10 років", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра освіти, законопроект "Про захист дітей" буде написаний пізніше цього року, і стане "символічним актом" на захист австрійської культури від деяких ісламських впливів.

Основні мусульманські групи Австрії зі свого боку назвали такий план "абсолютно контрпродуктивним". За їхніми твердженнями, дуже мало дівчаток у дитячих садках і початкових школах Австрії носять хіджаб.

Наразі невідомо на скількох дівчаток це може плинути, оскільки багато мусульман вважають, що дівчина має носити хіджаб після статевого дозрівання.

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц зазначив, що мета законопроекту - протистояти будь-якому розвитку паралельних суспільств в Австрії.

Джерело: Укрінформ

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