В Іраку 6 громадянок Туреччини засудили до смертної кари за зв'язки з ІД

Кримінальний суд Іраку засудив до страти шість громадянок Туреччини за зв'язки з організацією "Ісламська держава". Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на джерело у судовій владі Іраку.

Співрозмовник агентства повідомив, що ще сім жінок засудили до довічного позбавлення волі.

Громадянок Туреччини з маленькими дітьми схопили пешмерга (збройні сили Іракського Курдистану) після того, як радикальні ісламісти покинули іракське місто Таль-Афара. Туди вони прибули, щоб возз'єднатися зі своїми чоловіками, які воюють на стороні терористичної організації ІД.

Жінки розповіли суду, що вони в'їхали в країну, щоб приєднатися до своїх чоловіків, які борються за ІД в "халіфаті", який організація оголосила в 2014 році на території перетину Іраку та Сирії.

Агентство відзначає, що у лютому за цими ж звинуваченнями в Іраку засудили ще 15 турецьких жінок до смертної кари.

Відзначається, що такі рішення правозахисна організація Human Rights Watch засуджує як "несправедливі". За оцінками експертів, в Іраку ув'язнено більше 20 тисяч людей, які, як стверджується, входять до складу ІД.

Зокрема, в Іраку затримано щонайменше 560 жінок, а також 600 дітей, визнаних джихадистами або родичами підозрюваних бійців ІД.

Окремо в уряді Іракського Курдистану заявили, що на початку лютого вони затримали близько 4 тисяч підозрюваних членів ІД, у тому числі іноземців.

Відзначимо, що Іракський антитерористичний закон дає судам можливість засуджувати людей за допомогу "Ісламській Державі", навіть якщо їх не звинувачують у безпосередній участі у будь-яких збройних конфліктах.

Нью-Йоркська організація Human Rights Watch закликала іракську владу "розробити національну стратегію, щоб визначити пріоритети в судовому переслідуванні тих, хто вчинив найбільш серйозні злочини ".