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В ООН закликали Угорщину покінчити з мовою ненависті політиків на адресу меншин

5 квітня, 2018 - 15:09
Фото Reuters

Комітет ООН з прав людини у четвер закликав Угорщину покінчити з мовою ненависті політиків на адресу меншин, зокрема, ромів і мусульман, а також скасувати закон, що дозволяє поліції висилати нелегальних мігрантів, не даючи їм можливість шукати притулку. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

Комітет наполегливо закликав угорський уряд відмовитися від законопроектів, відомих як "пакет Стоп Сорос", який наділяє міністра внутрішніх справ повноваженнями забороняти неурядові організації, які підтримують міграцію і "створюють ризик для національної безпеки".

Комітет ООН з прав людини висловив стурбованість з приводу "поширення в Угорщині злочинів на ґрунті ненависті та мови ненависті в політичних дискусіях, засобах масової інформації та в інтернеті, спрямованої проти меншин, зокрема ромів, мусульман, мігрантів та біженців, в тому числі в контексті спонсорованої урядом кампанії".

Комітет опублікував свої висновки та рекомендації після того, як його незалежні експерти переглянули звіт щодо дотримання громадянських та політичних прав в Угорщині.

Висновки були оприлюднені за три дні до парламентських виборів в Угорщині.

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