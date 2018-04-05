Вінницька обласна дитяча лікарня отримала нове обладнання від Президента

Оновлене відділення анестезіології та інтенсивної терапії Вінницької обласної дитячої лікарні відкрив Президент України Петро Порошенко, перебуваючи сьогодні у Вінниці з робочим візитом. Глава держави подарував закладу два апарати штучної вентиляції легень та поспілкувався з колективом. За кілька днів оновлене реанімаційне відділення, яке за словами головного лікаря обласної дитячої клінічної лікарні Василя Паненка є одним з найкращих в Україні за оснащенням, прийматиме своїх перших пацієнтів.

«Відділення розраховане на 9 ліжок. Після реконструкції було придбане сучасне обладнання, яке встановили з дотриманням усіх стандартів. Воно дозволяє як спостерігати за пацієнтами, так і якісно лікувати, – каже Василь Паненко. – Реконструкцію проводили за кошти державного фонду регіонального розвитку і місцевого бюджету. Загалом витрачено 6 мільйонів 400 тисяч гривень. Крім того, ще було закуплено обладнання на 5 мільйонів гривень», – сказав Василь Паненко.

Для довідки: Відділення анестезіології та реанімації Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні займає площу 580 м.кв. і розраховане на 9 ліжок. Щорічно у відділенні лікується близько 700 пацієнтів. У відділенні працює 50 медичних працівників, з них – 16 лікарі. У вересні 2017 року розпочалась реконструкція відділення. На ці потреби усього виділено 12,3 млн.грн., у тому числі кошти. Державного фонду регіонального розвитку – 5 млн грн., Державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку (капітальні інвестиції) – 4,2 млн грн. та обласного бюджету – 3,1 млн грн.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором