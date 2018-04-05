ВРУ підтримала за основу законопроект про нацбезпеку

Верховна Рада підтримала за основу з урахуванням пропозицій комітету президентський законопроект № 8068 про національну безпеку України, передає "112 Україна".

Документ передбачає, що обсяг видатків на фінансування розвитку оборонно-промислового комплексу має становити не менше 0,5 відсотків.

У законопроекті передбачено, яким чином будуть координуватися та підпорядковуватися сили безпеки та оборони.

Зокрема, президент як верховний головнокомандувач керує усіма силами безпеки й оборони. Він оголошує війну та вводить воєнний чи надзвичайний стан, приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, видає накази, директиви з питань оборони, очолює Раду національної безпеки та оборони, призначає та звільняє секретаря РНБО та його заступників, призначає/звільняє вище командування ЗСУ (за рекомендаціями головнокомандувача) тощо.