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За день бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ

5 квітня, 2018 - 19:08
Фото Reuters

Від початку доби бойовики здійснили 10 обстрілів позицій сил АТО, ніхто з військових не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр АТО станом на 18.00 5 квітня 2018 року.

"Зокрема на Луганському напрямку з 82 мм мінометів бойовики обстріляли наші позиції в районі Троїцького, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу Новозванівки", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку бойовики застосовували гранатомети та стрілецьку зброю по укріпленнях сил АТО поблизу Водяного, Новотроїцького, Авдіївки та Шахти "Бутівка".

"Крім цього, по оборонцях Водяного – вівся снайперський вогонь, а з стрілецької зброї – обстріляні захисники Павлополя", - зазначають у штабі АТО.

У штабі АТО запевняють, що підрозділи ЗСУ контролюють противника і дотримуються умов "великоднього перемир’я".

Джерело: День

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