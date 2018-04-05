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За минулу добу бойовики 39 разів обстріляли позиції сил АТО, втрат немає

5 квітня, 2018 - 08:51
Фото Reuters

Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зривати «великоднє перемир’я» в районі проведення АТО. Минулої доби зафіксовано 39 обстрілів позицій наших захисників. Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

Зокрема на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, снайперської та стрілецької зброї обстріляні захисники Шахти «Бутівка». З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по наших укріпленнях в районі Авдіївки, Лебединського та Кам’янки. Також гранатомети ворог застосував в районі Водяного та Мар’їнки, озброєння БМП – поблизу Гнутового, великокаліберні кулемети – неподалік Опитного та Гнутового, а снайперську і стрілецьку зброю – по оборонцях Широкиного та Водяного. Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся поблизу Павлополя, Гнутового та Невельського.

У свою чергу, на Луганському напрямку зі стрілецької зброї бойовики обстріляли наші укріплення в районі Станиці Луганської, а також – станції Донець.

Джерело: День

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