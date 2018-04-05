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За тиждень 4G скористалися понад мільйон українців

5 квітня, 2018 - 18:12
Фото: Livemint

За перший тиждень роботи 4G-мережі нею скористалися понад мільйон українців: 600 тисяч користувачів Vodafone і 400 тисяч користувачів lifecell.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на прес-служби Vodafone і lifecell.

За даними Vodafone, обсяг трафіку в зоні дії 4G збільшився на 40%. За неповний тиждень 4G скористалися понад 600 тис абонентів компанії.

Лідером в користуванні 4G став Київ - у столиці готовність клієнтів до 4G виявилася найвищою, на другому місці - Харків, третє зайняла Одеса.

За даними lifecell, 4G вже користуються 40% людей, які вже мали смартфон з підтримкою LTE і SIM-карту, яка підтримує цей стандарт зв'язку. За неповний тиждень 4G скористалися близько 400 тис осіб.

Як відзначають в прес-службі, обсяг трафіку в деяких зонах дії 4G привів до зростання обсягу спожитого трафіку більш ніж удвічі.

Найбільш активно новою технологією користуються жителі Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси.

Джерело: День

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