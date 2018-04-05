Законопроект "Про прощення" не звільняє від відповідальності злочинців, - Сенченко

Законопроект «Про прощення» не звільняє від відповідальності жодної людини, яка скоїла злочин.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Дню» розповів голова координаційної ради громадської організації «Сила права» Андрій СЕНЧЕНКО.

«Законопроект («Про прощення» - ред.) жодної людини, яка скоїла злочин, не звільняє від відповідальності. Також він не дозволяє застосувати процедуру прощення й призначити альтернативне покарання тим, хто скоїв тяжкі злочини (учасникам бойових дій проти нашої країни, тим, хто вбивав, катував і ґвалтував», - пояснив він.

Крім того, Сенченко пояснив процедуру прощення.

«Той, хто скоїв під тиском, під впливом пропаганди, через особисті обставини або помилки нетяжкі злочини і розкаявся в скоєному, для них закон дає можливість отримати прощення. Для цього необхідно особисто звернутися до українського суду з двома документами — заявою про скоєний злочин і проханням про прощення, адресованим українському народові й державі. Щодо цих людей буде ухвалено вирок суду, яким вони не звільняються від кримінальної відповідальності, але до них застосовується процедура прощення, що передбачає заміну покарання у вигляді позбавлення волі на альтернативне покарання у вигляді тимчасового обмеження прав: якщо людина скоїла злочин середньої тяжкості, то на 10 років, якщо невеликого ступеня тяжкості, то на 5 років. Весь цей термін альтернативного покарання ця людина вважається судимою, але не сидить за ґратами», - розповів він.

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