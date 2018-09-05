Берлін домагатиметься звільнення Сенцова, - віце-голова Бундестагу

“У Берліні готові продовжувати активні зусилля задля звільнення Олега Сенцова,” - заявив в Києві 3 вересня Віце-президент Німецького Бундестагу Вольфганг Кубікі (Вільна демократична партія Німеччини) під час зустрічі із Заступником Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України на офіційному сайті.

Кубікі прибув в Україну з робочим візитом на чолі парламентської делегації Бундестагу. Німецькі політики висловили занепокоєння незаконним утримуванням Росією українських громадян й підкреслювали, що постійно порушують це питання в діалозі з Росією, повідомляє прес-служба МЗС України.

За словами Кубікі, ФРН й надалі залишається на позиції, що врегулювання конфлікту на Донбасі можливе у рамках мінських домовленостей. Віце-президент Бундестагу також запевнив у тому, що ФРН підтримує Україну на євроінтеграційному шляху. "Ми готові підтримувати реформи в Україні заради того, щоб ваша країна йшла шляхом до Євросоюзу", - заявив Кубікі.