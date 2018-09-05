Британія і США активізують зусилля для зруйнування агентурної мережі РФ

В уряді Великої Британії заявили про активізацію спільних з США зусиль з руйнування агентурної мережі ГРУ після розмови прем'єр-міністра Терези Мей з президентом США Дональдом Трампом стосовно нових даних у справі отруєння Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері.

Як повідомляє Reuters, розмова відбулася у вівторок, 4 вересня, за кілька годин до оголошення прокуратурою імен двох російських офіцерів ГРУ, підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

За словами прес-секретаря Мей, Британія і її союзники активізують свої зусилля з руйнування і демонтажу військової розвідувальної мережі ГРУ.

"Дії ГРУ є загрозою для всіх наших союзників, і ми ділимося інформацією, якою володіємо у цій справі. Ми будемо нарощувати наші колективні зусилля, щоб зруйнувати і ліквідувати їх мережу", - сказав прес-секретар прем'єра.

Нагадаємо, що Мей заявила, що підозрювані виявилися співробітниками ГРУ.