Британія назвала двох причетних до отруєння Скрипалів громадян РФ

Британські прокурори вважають причетними до отруєння колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля та його дочки Юлії двох росіян — Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Слідство вважає, що підозрювані могли в'їхати на територію Британії не під справжніми іменами. Обом чоловікам близько 40 років. За даними поліції, 2 березня вони в'їхали на територію Британії та повернулися в Росію через два дні.

Британська сторона не вимагатиме екстрадиції Петрова і Боширова, оскільки за російьскими законами РФ не видає своїх громадян, сказала представниця прокурорської служби.

Підозрювані потрапили на запис камери спостереження "безпосередньо перед" отруєнням Скрипалів в Солсбері, написав кореспондент BBC Ден Сендфорд на своїй сторінці у Тwitter.

