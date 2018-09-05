CША закликають уряд М’янми негайно відпустити журналістів Reuters

Віце-президент США Майк Пенс закликав уряд М'янми негайно відпустити двох журналістів Reuters, яких нещодавно засудили до 7 років за звинуваченням у порушенні закону про державну таємницю.

Про це він повідомив у Twitter.

Deeply troubled by the Burmese court ruling sentencing 2 @Reuters journalists to 7 years in jail for doing their job reporting on the atrocities being committed on the Rohingya people.

— Vice President Mike Pence (@VP) September 4, 2018

"Ва Лоне та К'яв Сое Оо треба похвалити, а не ув'язнювати за їхню роботу щодо висвітлення порушень прав людини й масових вбивств. Свобода релігій й преси є фундаментальним для сильної демократії. Ми закликаємо уряд М'янми скасувати вирок та негайно їх випустити", - написав Пенс.

Раніше міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що її країна дуже розчарована рішенням суду щодо засудження Ва Лоне та К'яв Сое Оо, і закликала владу М'янми негайного звільнити обох журналістів.

Як відомо, двох репортерів Reuters було затримано 12 грудня 2017 року. Поліція пред'явила їм звинувачення у придбанні "важливих секретних документів" у двох поліцейських.

На той час журналісти Reuters проводили розслідування щодо вбивства 10 мусульман рохінджа у західному штаті М'янми Ракхайні під час репресій з боку армії.

Як зазначається, журналісти відмовилися визнавати свою провину. Більше того, в агентстві заявили, що вся справа є сфабрикованою поліцією.

Раніше повідомлялося, що ООН закликає владу М'янми переглянути вирок у відношенні журналістів Reuters.