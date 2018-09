CША закликають уряд М’янми негайно відпустити журналістів Reuters

Віце-президент США Майк Пенс закликав уряд М'янми негайно відпустити двох журналістів Reuters, яких нещодавно засудили до 7 років за звинуваченням у порушенні закону про державну таємницю.

Про це він повідомив у Twitter.

Deeply troubled by the Burmese court ruling sentencing 2 @Reuters journalists to 7 years in jail for doing their job reporting on the atrocities being committed on the Rohingya people.