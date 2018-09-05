День в ООС: Бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська суттєво збільшили кількість обстрілів і 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, ворог не застосовував.

Протягом дня позиції сил ООС були обстріляні у районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Чермалик, Водяне, Гнутове та Лебединське.

У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення відкривати вогонь у відповідь, щоб змусити противника припинити обстріл.

Зазначається, що протягом дня внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Водночас у штабі запевняють, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.