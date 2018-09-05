Денісова закликала ООН вплинути на РФ, щоб звільнити українських моряків

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до ООН і попросила вплинути на Росію щодо звільнення українських моряків судна "ЯМК-0041", яких утримують в окупованому Криму.

Про це Денісова написала у Facebook.

" Капітан судна – громадянин України Віктор Новицький затриманий за нібито незаконний видобуток водних біологічних ресурсів. ФСБ порушила проти нього кримінальну справу за ч. 3 ст. 256 Кримінального кодексу РФ. Він досі утримується в слідчому ізоляторі Сімферополя (у так званому "ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Республике Крым") на території тимчасово окупованого Криму", - написала вона.

За словами омбудсмена, члени екіпажу Сергій Калиниченко, Руслан Скрипник, Геннадій Отичко та Олег Блок змушені знаходитися в Криму, бо їх позбавили паспортів.

"На чоловіків тиснуть, їх залякують. Вони повністю виснажені фізично і психологічно. Це може призвести до неминучих трагічних наслідків. Члени екіпажу змушені винаймати житло, за яке платять з власної кишені. Від цього рідні – у боргах, беруть позики та розпродають майно", - наголошує Денісова.

Вона додала, що за останні чотири місяці вона майже щотижня зверталася до державних органів Російської Федерації, які причетні до вирішення питання повернення українських рибалок в Україну. Однак вона не отримала жодної відповіді.

"Своїми діями Російська Федерація порушила права людини на свободу, особисту недоторканість та свободу пересування, які передбачені у ст. 3, 9 та 13 Загальної декларації прав людини, ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 9, 12 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та ст. 5 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - зазначає Денісова.