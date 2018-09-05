Доба ООС: 24 обстріли, без втрат серед військових ЗСУ

Упродовж минулої доби ситуація у зоні операції Об’єднаних сил стала більш напруженою, проте залишалася цілком контрольованою.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС на офіційній сторінці у Facebook.

“Російські окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував. Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На одній з ділянок ворог також застосував протитанкові ракетні комплекси. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Трьохізбенка, Кримське, Майорськ, Новгородське, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Богданівка, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине”, - йдеться у повідомленні.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, протягом доби одного окупанта знищено та ще двох поранено.

Зранку у середу ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військовослужбовців немає.