Гасло "Слава Україні!" з’явилось на новій формі національної збірної з футболу

Національна збірна України візьме участь в першому розіграші Ліги націй в новій формі.

Про це на сторінці Facebook повідомив президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

За його словами, вперше в історії у головної команди з'явився третій комплект форми.

"А на всіх футболках тепер красується наповнене вікової енергетикою і неймовірною силою духу "Слава Україні!".

Дуже важливо, щоб головне гасло і сенс життя багатьох поколінь наших співвітчизників - справжніх Героїв України, став офіційним оберегом і нашої національної збірної з футболу! Він повинен надати енергії і сили нашим футболістам в дебюті Ліги націй!" - написав Павелко.

Він також висловив переконання, що додати збірної досвіду і нових нестандартних рішень допоможе Легенда українського футболу і новий тренер команди Олександр Шовковський.

"Символічно, що на презентації нової форми і на відкритому тренуванні команди на НСК "Олімпійському" побували і поранені ветерани АТО, які захищали нашу незалежність на Донбасі, і гравці збірної подякували воїнам за їх подвиг! Слава Героям! Слава Україні!!!" - резюмував президент ФФУ.