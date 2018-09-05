Голова МЗС Норвегії приїхала на Донбас

5 вересня, 2018 - 20:55
Міністр закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде в середу, 5 вересня, прибула на Донбас.
Про це МЗС України повідомило у своєму Twitter.
"Заступник міністра Василь Боднар спільно з міністром закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде прибули на Донбас. Передбачається багато зустрічей", - йдеться в повідомленні міністерства.
"Важливо, щоб наші норвезькі друзі на власні очі побачили наслідки триваючої збройної агресії РФ проти України", - додали у відомстві.
Раніше про візит Сьорейде на Донбас у своєму Twitter повідомив Василь Боднар.
Маємо честь разом з Послом України в Норвегії В.Яцюком супроводжувати Главу МЗС Норвегії І.Сьорейде у поїздці на Схід pic.twitter.com/4dkzOcN0Qa
— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) September 5, 2018
Джерело: День