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Голова МЗС Норвегії приїхала на Донбас

5 вересня, 2018 - 20:55
Фото Utenriksdepartement

Міністр закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде в середу, 5 вересня, прибула на Донбас.

Про це МЗС України повідомило у своєму Twitter.

"Заступник міністра Василь Боднар спільно з міністром закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде прибули на Донбас. Передбачається багато зустрічей", - йдеться в повідомленні міністерства.

"Важливо, щоб наші норвезькі друзі на власні очі побачили наслідки триваючої збройної агресії РФ проти України", - додали у відомстві.

Раніше про візит Сьорейде на Донбас у своєму Twitter повідомив Василь Боднар.

Джерело: День

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