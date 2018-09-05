Google оновила дизайн Chrome на честь 10-го "дня народження" браузер

Google представила оновлену версію Google Chrome на честь 10-го "дня народження" браузера.

Про це йдеться в блозі компанії.

Chrome отримав новий дизайн: на всіх платформах форма вкладок і елементів стала більш округлою. Також Google оновила менеджер паролів: тепер він краще запам'ятовує паролі, адреси та номери кредитних карт: ця інформація зберігається в обліковому записі Google і може бути викликана або змінена за допомогою панелі інструментів Chrome.

Менеджер паролів також навчився створювати унікальні складні паролі для реєстрації на нових сайтах: браузер запам'ятає пароль і буде заповнювати форму для входу і на комп'ютері, і на смартфоні користувача.

Адресний рядок Chrome, що одночасно слугує полем введення пошукової системи тепер показує відповіді на питання користувача, не відкриваючи нових сторінок. Наприклад, дає відповіді на питання про заходи і погоду, а також перекладає слова.

Крім того, адресний рядок підкаже користувачеві, якщо він спробує відкрити вкладку, яка вже відкрита - і запропонує перейти до неї. Це повинно допомогти тим, хто одночасно запускає кілька вікон з вкладками, вважають в Google. Google також пообіцяла додати в адресний рядок пошук по файлах з "Google Диску".