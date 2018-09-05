Художниця–переселенка розмалювала стіну рівненської дитячої лікарні

У Рівному художниця-переселенка розписала стіну в дитячій лікарні. Яна Униченко - родом із невеликого селища на Луганщині, що знаходиться біля кордону з Росією.

Вона переїхала в Здолбунів, що неподалік Рівного, три роки тому. За цей час художниця, яка належить до людей із обмеженими фізичними можливостями, втілила декілька арт-проектів – в українському стилі розмальовувала під’їзди багатоповерхівок, потім взялася за стіни одного з університетів, також її запросили декорувати музейну кімнату, присвячену АТО. Тепер її теплий малюнок прикрашає стіну дитячої обласної лікарні. Вона взялася за цей розпис після того, як сама побувала в реанімації. Каже, такі речі допомагають видужувати.

«Я потрапила в лікарню із запаленням легень. Пролежала там майже місяць. Була й реанімація, і відділення пульмонології в обласній та районній лікарнях. Я дуже вдячна всім, хто мною опікувався – і лікарям, і представникам влади. Вони знали, що я художниця. Тож коли подарувала картину головному лікарю обласної лікарні Іванові Зимі, він запропонував розписати стіну кімнату психологічного розвантаження в дитячому опіковому центрі», - розповідає художниця. Ідея їй сподобалась. Яна хотіла, щоб малюнок був по-дитячому теплий і налаштовував на позитив. Адже в опіковому центрі маленькі пацієнти зазвичай перебувають довго. Лікарняні стіни викликають асоціації з болем, уколами, пігулками. І в цей час дуже хочеться чогось хорошого, Яна відчула це на собі. Тож на лікарняній стіні з’явилися намальовані кульбабки, дівчинка і кошеня.

«Це мій перший розпис стіни після хвороби. І в ньому я хотіла передати свою любов та радість, - розповідає художниця. – Планувала закінчити цей проект за два дні, але працювала трішки довше – просто до мене приходили діти, які лікуються у відділенні. Нам було цікаво спілкуватися. Сподіваюся, ця кімната допоможе відчути їм позитивну атмосферу і швидше видужувати».

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне