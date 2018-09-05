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Іран та РФ займалися містифікаціями у соцмережі, - виконавчий директор Twitter

5 вересня, 2018 - 21:54
Фото з відкритих джерел

Російська Федерація та Іран використовували платформу Twitter для поширення містифікацій.

Про це під час слухань у Сенаті США заявив виконавчий директор Twitter Джек Дорсі, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо докази, що вони використовували наші системи та зловживали ними задля посилення певної інформації. Я не певен щодо визначення терміну "містифікація", але це, вірогідно, відбувалося", - відповів Дорсі на запитання сенатора про можливу участь Ірану, РФ та їх агентів у координованих зусиллях з поширення містифікацій.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у комітеті із розвідки Сенату США проходять слухання на тему використання платформ соціальних мереж в іноземних операціях впливу. На слуханнях присутнє керівництво компаній Facebook та Twitter. Представники Google, яких теж запросили виступити у Сенаті, із невідомих причин до Вашингтона не приїхали.

Віце-голова комітету, сенатор-демократ Марк Ворнер у вступному слові відзначив, що Росія використовує кібернетичний простір для ведення інформаційної війни. Він також закликав колег спільно із представниками компаній, що працюють у кіберпросторі, розробити законодавство, яке не дозволить повторитися подіям 2016-ого року, коли Росії вдалося суттєво вплинути на результати виборчої кампанії у США за допомогою використання соцмереж.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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