Літо у Києві стало одним з найтепліших з 1881 року

У Києві середня температура повітря влітку склала +21,5ºС, що на 2,8ºС перевищило кліматичну норму.

Такий показник означає, що літо-2018 у столиці стало одним з найтепліших з 1881 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія на офіційному сайті.

Найхолоднішим за літні місяці стало 7 червня, коли під ранок температура опустилась до +8,5°С, а найспекотнішим виявилось 15 серпня, коли температура після опівдня підвищилася до +32,8°С. Загалом днів зі спекою, яка перевищила 30°С було 12, причому дев’ять з них у серпні.

В обсерваторії зазначили, що особливістю цього літа в Києві стали опади. У червні в Києві випало 111 мм опадів, що склало півтори місячні норми. Водночас серпень був сухим — у столиці випало 22 мм опадів.

Загалом температура перших восьми місяців 2018 року перевищила кліматичну норму на 2,2°С, що виводить нинішній рік на третю позицію серед найтепліших за 137 років.