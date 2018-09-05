На Дунаї почались перші спільні навчання українських та румунських ВМС

Українські та румунські військові моряки проводять на Дунаї перші спільні навчання Riverine-2018, метою яких є відпрацювання спільних дій багатонаціональних катерних тактичних груп.

У церемонії відкриття маневрів взяли участь представники командування Військово-морських сил ЗСУ, Держприкордонслужби, Морських сил та Берегової охорони Румунії, а також органів державної влади, повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ на офіційній сторінці у Facebook.

"Двостороннє українсько-румунське навчання Riverine -2018 ми проводимо вперше. Воно спрямоване на зміцнення регіональної безпеки та покращення взаємодії між флотами України і Румунії, дозволить нам підтримувати стабільність у регіоні, якісно тренувати сили та запроваджувати стандарти взаємодії між військовими моряками", - зазначив заступник начальника управління бойової підготовки Командування ВМС ЗСУ капітан 1 рангу Андрій Куриленко.

Українські й румунські військові моряки та прикордонники впродовж трьох днів відпрацьовуватимуть тактичні елементи за стандартами НАТО в складі багатонаціональних катерних тактичних груп та підвищать взаємосумісність катерів флотів та берегової охорони двох країн з питань висвітлення надводної ситуації на Дунаї, тактичного маневрування і проведення доглядових операцій.

Навчання на ділянці річки Дунай від міста Ізмаїл (Україна) до міста Бреїла (Румунія) триватимуть до 6 вересня.