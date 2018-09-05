На Філіппінах за 3 місяці вбили 3 мера

У філіппінському місті Ронда невідомий застрелив мера міста Маріано Бланко.

Про це повідомляє філіпінська редакція телекомпанії CNN.

"У середу був вбитий мер популярного туристичного міста на острові Себу, за два місяці після вбивства двох інших мерів в інших містах на Філіппінах", - йдеться у повідомленні.

За інформацією CNN, Бланко був у власному кабінеті застрелений невідомими, які увірвалися до будівлі мерії рано-вранці в середу.

Наразі у поліції провінції повідомили, що розслідують справу і намагаються ідентифікувати підозрюваних та їхній мотив.

Зазначається, що два місяці тому на Філіппінах були застрелені мери міста Танаван Антоніо Халілі та міста Тініо Фердінанд Боте.

Халілі було вбито під час церемонії підняття прапора біля мерії міста, а Боте був застрелений мотоциклістом.

За даними CNN, з дня обрання нового президента Філіппін Родріго Дутерте у 2016 році в країні було вбито вже 15 мерів та віце-мерів.