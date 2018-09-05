На Вінниччині прощаються з капітаном 59-ої бригади, який помер у зоні проведення ООС

Уночі 3 вересня у зоні бойових дій помер капітан 59-ої окремої мотопіхотної бригади Олександр Шипа, який був родом із містечка Бар Вінницької області. Сумну звістку сповістила відома вінницька волонтерка Олена Верлан. На своїй сторінці у Facebook вона написала, що боєць пішов з життя близько другої години ночі біля смт Новоайдар Луганської області. За попередніми даними, смерть наступила від гострої серцевої недостатності. Сьогодні, 5 вересня, у селі Верхівка Барського району Олександра проводжають у останню дорогу рідні, друзі та односельці.

«Олександр Шипа був капітаном в складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади (ОМПБр). Пішов служити за контрактом у квітні 2017 року. Помер вночі 3 вересня біля селища Новоайдар. Вранці не вийшов на шикування. Заснув і не прокинувся. Попередньо – помер від гострої серцевої недостатності», – повідомили у Вінницькому обласному військовому комісаріаті.

На знак вшанування пам’яті про героя у Барському районі оголосили жалобу. Розважальні заходи до Дня міста Бар, який відзначатимуть 8 вересня, скасували.

«У зв’язку з передчасною смертю барчанина Олександра Шипи в неоголошеній війні, Барська громада висловлює співчуття та розділяє смуток разом із родиною нашого захисника. З анонсованих заходів у суботу, 8 вересня, о 17-00 годині, на майдані Святого Миколая буде проведено бій за пояс Чемпіона міста з єдиноборств ММА. У неділю, 9 вересня, о 21.00 годині запрошуємо на центральну площу міста, до фотостенду загиблим Героям, де відбудеться мітинг-реквієм та спільна молитва по загиблих захисниках України», – йдеться у повідомленні Барської міської ради.

З початку військових дій на сході України, за офіційними даними, Вінниччина втратила 219 захисників. Вічна слава Героям!

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина