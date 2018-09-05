На Вінниччину зберуться знані витинанкарі України та народні умільці з трьох сусідніх держав

З 8 по 9 вересня у Могилеві-Подільському проходитиме традиційне Міжнародне свято народного мистецтва «Українська витинанка», яке цього року об’єднає понад півсотні майстрів з України, Білорусі, Молдови та Литви. У перший день свята майстри витинанки проводитимуть майстер-класи для учасників форуму та обмінюватимуться досвідом. 9 вересня на центральній площі міста працюватиме «містечко майстрів», де всі бажаючі зможуть освоїти ази мистецтва витинанки. Цього ж дня відбудеться святковий концерт та нагородження учасників.

«Це вже третє міжнародне свято витинанки, яке проводиться в нашому місті, на батьківщині заслуженого майстра народної творчості Марії Руденко, – каже директор Могилів-Подільського центру народної творчості Оксана Городинська. – Головна його мета зберегти і відродити витинанку. Це самобутнє мистецтво, яке заслуговує популяризації, воно приносить гостям та учасникам естетичну насолоду, тому на свято завжди приходять багато людей і охоче беруть участь в усіх наших заходах. Цього року до нас приїдуть майстри з 13 областей України, а також гості з Литви, Білорусі та Молдови. Кожен учасник залишиться по дві роботи, які виконає на святі, у фондах Могилів-Подільського центру народної творчості».

Свято народного мистецтва «Українська витинанка» було започатковане у 1993 році на честь заслуженого майстра народної творчості, фольклористки Марії Руденко. Враховуючи бажання майстрів витинанки ближнього зарубіжжя взяти участь у ньому участь, з 2011 року свято набуло статусу міжнародного.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото надано автором