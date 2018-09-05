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Німецька компанія Bayer відкрила в Україні новий завод

5 вересня, 2018 - 11:14
Фото: bayer04.de

Німецька компанія Bayer відкрила в Житомирській області сучасний завод із виробництва насіння сільськогосподарських культур на 85 постійних і 220 сезонних робочих місць.

Про це написав Президент Петро Порошенко у Facebook.

"На Житомирщині відкрився новий сучасний завод із виробництва насіння сільськогосподарських культур компанії Bayer. А це - 85 постійних та 220 сезонних робочих місць для українців", - зазначив Порошенко.

За його словами, для будівництва заводу було залучено 200 млн доларів інвестиційних коштів.

Джерело: День

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