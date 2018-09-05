Острозькій академії подарували старовинні ікони

На честь Інавгурації-2018 — посвяти першокурсників у спудеї Національного університету “Острозька академія”, директор Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка, дійсний академік Академії наук України, співголова Наглядової ради НаУОА, академік Острозького Академічного Братства Микола Жулинський подарував навчальному закладу три старовинні ікони — “Богородиця”, “Христос Пантократор” та “Святий Миколай”.

Ікони, які датуються кінцем XVIII ст., у 90-х роках знайшов товариш Миколи Жулинського в одному з храмів України. Оскільки він жив за кордоном, то хотів забрати їх із собою, тому звернувся за допомогою до Миколи Григоровича як до тодышнього віце-прем'єра з гуманітарних питань, щоб він вирішив цю проблему на митниці.

“Незважаючи на те, що це був мій хороший друг, я не міг собі дозволити, щоб таку цінність вивезли з України. Відтак ці ікони залишилися в мене”, — розповідає Микола Жулинський.

Два роки тому він звернувся за допомогою до художника-реставратора з Острога Миколи Бендюка, який і зайнявся відновленням ікон. Як розповідає Микола Бендюк, ці ікони очевидно, що були з намісного ряду іконостасу. Коли замінили його на інший, то їх згорнули в рулон і залишили на дзвіниці.

“Найважче під час реставрації було знімати шар з оліфи, через який зображення майже не проглядалося. Доводилося експерементувати з різними хімічними речовинами, за допомогою яких потрібно було зняти цей шар, не пошкодивши при цьому сам живопис”, — розповідає Микола Бендюк.

Ікони прикрашатимуть студентсько-викладацький храм преподобного Федора Острозького в університеті.

Олексій КОСТЮЧЕНКО, Острог