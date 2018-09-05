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Піаніст із Чернігова здобув першу премію на конкурсі у Німеччині

5 вересня, 2018 - 22:51
Фото: Чернігівські відомості

Молодий піаніст із Чернігова Ярослав Бих здобув першу премію на престижному міжнародному конкурсі Euregio Piano Award international Piano competition у Німеччині.

Про це поінформувало місцеве видання “Чернігівські відомості”.

“Ще одна перемога. Талановитий чернігівський піаніст Ярослав Бих знову довів, що він найкращий. Хлопець здобув першу премію на престижному міжнародному конкурсі Euregio Piano Award international Piano competition”, – ідеться у повідомленні.

Зазначений конкурс фортепіанної музики щорічно відбувається в німецькому місті Гайленкірхен і збирає кращих молодих музикантів з усіх куточків земної кулі.

Ярослав Бих відомий у Чернігові тим, що грати на фортепіано навчився, маючи пошкоджені під час пологів руки, права взагалі тривалий час була паралізованою. Завдяки реабілітологам, любові до музики й постійним тренуванням він розробив руки і ще в дитинстві став вигравати різні музичні конкурси.

На сьогодні Ярослав закінчив Київську консерваторію (Національну музичну академію ім. П. Чайковськаго) і навчається в місті Веймар (Німеччина).

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