Пішов з життя український оперний співак Роман Майборода

Народний артист України Роман Майборода помер на 76-му році життя.

Про це повідомляється на сайті Національної опери України.

"Ректорат, вчена рада Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського з глибоким сумом повідомляють, що на 76-му році життя пішов у вічність видатний український співак, народний артист України, лауреат Національної премії України ім.Тараса Шевченка, в. о. професора кафедри оперного співу НМАУ ім. П. І. Чайковського Роман Георгійович Майборода", - йдеться в повідомленні.

Прощання з артистом відбудеться 6 вересня у фойє бельетажу Національної опери з 11:00 до 12:30, відспівування пройде у Володимирському соборі в 13:00.

Роман Майборода народився 28 серпня 1943 року в селі Кирияковка (нині Глобинський район, Полтавська область) у родині композитора Р. В. Майбороди. Закінчив КГК імені П. І. Чайковського в 1971 році. З 1971 року — соліст КУГАТОБ імені Т. Г. Шевченка. З 1988 року — викладач КГК імені п. Чайковського (з 2011 — доцент). Серед його вихованців — заслужений артист України Сергій Авдєєв.

Лауреат Всесоюзного конкурсу вокалістів імені Глінки у Вільнюсі (1971, ІІ премія), Міжнародного конкурсу в Тулузі (1974, III премія), гран-прі та золоту медаль Міжнародного конкурсу молодих оперних співаків (Софія, 1976). Успішно співав в операх Верді в Ризі, Талліні та Варшаві, сезони 2000-2001 років був запрошений в Мадридську Королівську оперу. Пішов зі сцени в 2012 році.