Посольство США закликає РФ припинити бойові дії на сході України

Посольство США в четверту річницю підписання Мінського протоколу закликало Росію виконувати свої зобов'язання, взяті в рамках домовленостей, і негайно припинити бойові дії на сході України.

Про це йдеться у повідомленні американського посольства в Україні на сторінці в Тwitter.

The Minsk Protocol was signed four years ago today to bring peace to eastern Ukraine. But the fighting never stopped, threatening lives and livelihoods of innocent Ukrainians. Russia must live up to its commitments and end the fighting now! #Peace4Ukraine #UkraineNotForgotten — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 5 сентября 2018 г.

"Цього дня, чотири роки тому, було підписано Мінський протокол із метою встановлення миру в східній Україні. Але бойові дії ніколи не припинялися, загрожуючи життю та добробуту невинних українців. Росія має виконувати свої зобов'язання та негайно припинити бойові дії", - йдеться в повідомленні.

Мінський протокол (Протокол за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи щодо спільних кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану президента України Петра Порошенка та ініціатив президента Росії Володимира Путіна) було підписано 5 вересня 2014 року в Мінську (Білорусь). Він передбачає припинення бойових дій на території Донецької та Луганської областей України.

Пізніше, 11-12 лютого 2015 року, було укладено Мінську угоду (Комплекс заходів із виконання Мінських угод). Документ узгодили керівники Німеччини, Франції, України, Росії у форматі "нормандської четвірки", і підписала Тристороння контактна група.