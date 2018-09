Посольство США закликає РФ припинити бойові дії на сході України

Посольство США в четверту річницю підписання Мінського протоколу закликало Росію виконувати свої зобов'язання, взяті в рамках домовленостей, і негайно припинити бойові дії на сході України.

Про це йдеться у повідомленні американського посольства в Україні на сторінці в Тwitter.

The Minsk Protocol was signed four years ago today to bring peace to eastern Ukraine. But the fighting never stopped, threatening lives and livelihoods of innocent Ukrainians. Russia must live up to its commitments and end the fighting now! #Peace4Ukraine #UkraineNotForgotten

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 5 сентября 2018 г.