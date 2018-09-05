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Посольство США закликає РФ припинити бойові дії на сході України

5 вересня, 2018 - 14:39
Фото AFP

Посольство США в четверту річницю підписання Мінського протоколу закликало Росію виконувати свої зобов'язання, взяті в рамках домовленостей, і негайно припинити бойові дії на сході України.

Про це йдеться у повідомленні американського посольства в Україні на сторінці в Тwitter.

"Цього дня, чотири роки тому, було підписано Мінський протокол із метою встановлення миру в східній Україні. Але бойові дії ніколи не припинялися, загрожуючи життю та добробуту невинних українців. Росія має виконувати свої зобов'язання та негайно припинити бойові дії", - йдеться в повідомленні.

Мінський протокол (Протокол за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи щодо спільних кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану президента України Петра Порошенка та ініціатив президента Росії Володимира Путіна) було підписано 5 вересня 2014 року в Мінську (Білорусь). Він передбачає припинення бойових дій на території Донецької та Луганської областей України.

Пізніше, 11-12 лютого 2015 року, було укладено Мінську угоду (Комплекс заходів із виконання Мінських угод). Документ узгодили керівники Німеччини, Франції, України, Росії у форматі "нормандської четвірки", і підписала Тристороння контактна група.

Джерело: День

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