Представники Південної Кореї обговорюють у КНДР деталі третього саміту

Південнокорейська делегація прибула у Пхеньян для обговорення деталей саміту двох країн цього місяця.

Про це повідомляє Reuters.

"Південнокорейські посли у середу провели переговори у Північній Кореї, щоб остаточно опрацювати деталі третього саміту Північ-Південь, який відбудеться цього місяця на фоні переговорів, що застопорилися, про денуклеаризацію між Північчю й Сполученими Штатами", - говориться у повідомленні.

Дипломатів Південної Кореї зустрів у Пхеньяні Рі Сон Гвон, голова північнокорейського комітету, що відповідає за міжнародні справи.

Очікується, що будуть проведені додаткові переговори між посадовцями Сеула й Пхеньяна.

Чи зустрінуться посли з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином поки що не відомо.

Напередодні візиту південнокорейської делегації в КНДР, президенти США Дональд Трамп й Південної Кореї Мун Чже Ін по телефону обговорили ситуацію на Корейському півострові і майбутній саміт двох Корей.

Як повідомлялося, саміт Південної Кореї і КНДР заплановано на вересень цього року. Раніше лідери КНДР і Південної Кореї зустрічалися двічі - у квітні й в травні.