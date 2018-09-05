Радбез ООН збирається на екстрене засідання у зв’язку з ескалацією у сирійському Ідлібі

Радбез ООН збирається на засідання щодо ситуації в провінції Ідліб у Сирії.

Про це заявила постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі, інформує Reuters.

"Це трагічна ситуація, і якщо вони хочуть продовжувати йти шляхом захоплення Сирії, вони можуть це зробити", - наголосила Гейлі, коментуючи дії уряду президента Сирії Башара Асада і його союзників Росії та Ірану.

Із посиланням на дані Сирійської обсерваторії з прав людини і джерела серед повстанців, раніше повідомлялося, що російські та сирійські літаки завдали удару по західному кордону Ідліб. За попередніми даними, загинули 13 цивільних.