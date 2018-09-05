РФ має забезпечити доступ до українських портів у Азовському морі, - ЄС

В Європейському Союзі заявляють про умисне перешкоджання проходженню суден до українських портів Азовського моря, а також очікують, що Росія забезпечить до них безперешкодний доступ.

Про це повідомляє агентство Інтерфaкс-Україна.

"Останніми місяцями Росія дедалі частіше навмисно перешкоджала та затримувала проходження суден, зокрема суден із держав-членів ЄС, які йшли транзитом через Керченську протоку з/до портів України в Азовському морі. Ми очікуємо, що Російська Федерація забезпечить безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі", - йдеться у відповіді Представництва ЄС в Україні на відповідний запит агентства.

У посольстві вкотре наголосили, що Євросоюз повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, надалі засуджує та не визнає незаконної анексії Криму та м. Севастополя.