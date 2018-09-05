Розкопки на Поштовій мають велике значення для спростування нав’язаної Москвою історії, - Філарет

Ділянка розкопок на Поштовій площі у Києві з унікальними знахідками часів Київської Русі має велике значення для відтворення правдивої історії нашої держави, всупереч нав'язаної нам Москвою.

На цьому наголосив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет під час міжнародної науково-практичної конференції "Поштова площа у Києві: історичний та культурний вимір", повідомляє Укрінформ.

"Чому приділяється така важлива увага цьому місцю? Чому це має велике значення? Іде боротьба між Україною і Росією, хто перший - Москва чи Київ. І історія, яку створила Москва під імперію, тепер розпадається. Ми маємо свою незалежну державу, і тому держава вимагає, щоб ми знали свою правдиву історію. Не ту, яку нам нав'язали, а ту, яка була", - підкреслив Патріарх Філарет.

Він зазначив, що історія має бути об'єктивна, незалежно від того, добра вона чи погана.

"І тому місце це, яке пов'язане з Хрещенням Русі, має для нас велике значення. Тому що Росія доходить уже до того, що нібито і Хрещення починалося не в Києві, а в Херсонесі - настільки перекручують історію. І виходячи з того, що ми повинні знати свою правдиву історію, ми повинні дослідити це місце, надати йому національний характер", - сказав Патріарх.