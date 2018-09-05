Справа Скрипалів: Мей заявила, що підозрювані виявилися співробітниками ГРУ

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей назвала підозрюваних в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії співробітниками Головного розвідувального управління Міноборони Росії.

Про це прем'єр заявила під час виступу в парламенті, передає Sky News.

Так, 5 вересня британська поліція назвала імена, під якими підозрювані громадяни Росії в'їхали до Великої Британії на початку березня 2018 року - Олександр Петров і Руслан Боширов. Британська прокуратура пред'явила їм звинувачення в отруєнні Скрипалів, співробітника поліції, який брав участь у розслідуванні, та двох громадян Великої Британії, які отруїлися в Еймсбері.

"Вивчивши інформацію спецслужб, уряд прийшов до висновку, що двоє чоловіків, яких вказала поліція і прокуратура, є співробітниками російської військової розвідки, відомої як ГРУ", - заявила Мей.

Також прем'єр заявила перед парламентом, що уряд неодноразово просив у Москви роз'яснень щодо того, що сталося в Солсбері, однак отримав у відповідь тільки спотворення і брехню.

Раніше повідомлялося, що Британія назвала двох причетних до отруєння Скрипалів громадян РФ.