У Греції українських моряків засудили за перевезення біженців

Шестеро громадян України були засуджені у Греції до різних термінів ув’язнення за звинуваченнями у перевезення біженців із країн Близького Сходу.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

Двоє українців, які працювали на прогулянкових суднах в Туреччині, отримали вироки по 18 місяців ув’язнення, ще чотирьох засудили на максимальні терміни у грецькій в’язниці.

4 вересня у суді грецького міста Каламат відбулися суди над шістьма українцями. Вони були членами трьох екіпажів суден, яких грецька поліція раніше затримала за перевезення біженців.

Дружина одного з ув’язнених Альона Ульянова, яка була на засіданні суду, розповіла, що її чоловіка Сергія затримали 17 грудня 2017 року. Роботу він знайшов через оголошення в інтернеті. Зі слів дружини, йому запропонували працювати матросом на прогулянковій яхті в Туреччині. Вже через два тижні його та іншого українця-члена екіпажу яхти змусили перевозити біженців з Іраку в Італію.

Сергію Ульянову та його напарнику грецький суд присудив 18 місяців за ґратами. Втім, Ульянов пробуде в тюрмі ще 2-4 місяці, оскільки майже рік він уже провів у в’язниці.

Дружина Сергія пояснила, що її чоловік отримав невеликий термін, оскільки він сам викликав поліцію, коли членів судна змушували перевозити нелегальних мігрантів.

Ще четверо українців, члени екіпажів інших яхт, отримали максимальні терміни. За словами Ульянової, їхні вироки сягають 25 і більше років.

Адвокат, якого найняла сім’я Ульянових, Дімітріус Кауніс розповів, що згідно з грецькими законами українці отримують 10-15 років в’язниці за кожного біженця на борту.

"Саме тому терміни можуть сягати і декілька сотень років ув’язнення. За грецькими законами, у такому випадку за ґратами залишають на 25 років. Термін можуть зменшити, якщо в’язні відвідують школи при тюрмах", – пояснив він.