У Кабулі пролунали два вибухи, 14 загиблих

Щонайменше 14 людей загинули в результаті двох вибухів у спортивному залі для боротьби в Кабулі.

Про це повідомляє AFP із посиланням на інформацію Міністерства охорони здоров’я, передає ЄП.

Поліція заявила, що перші повідомлення свідчать, що смертник підірвав вибухівку, стоячи серед спортсменів у спортивному клубі. Вибух стався приблизно о 6 вечора в клубі боротьби "Моалем".

За інформацією Tolo News, через деякий час стався другий вибух, який вже був спрямований проти членів сил безпеки, які прибули на місце.

Повідомляється, що смертник підірвав себе серед поліцейських і представників місцевої влади біля будівля спортивного клубу.