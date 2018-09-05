У Киргизстані на III Всесвітніх іграх кочівників українські спортсмени вибороли перші медалі

На III Всесвітніх іграх кочівників у Киргизстані українські спортсмени вже вибороли перші медалі в армрестлінгу та мас-рестлінгу.

Про це повідомляє Укрінформ з місця проведення ВІК-2018.

Змагання в цих видах спорту відбулися на сцені Фізкультурно-оздоровчого комплексу міста Чолпон-Ата на березі озера Іссик-Куль. У змаганнях з армрестлінгу взяли участь 56 спортсменів з 17 країн світу, в тому числі і України. Змагання проводилися на правій і лівій руках серед чоловіків і жінок.

Українські спортсмени вибороли в цьому виді спорту 6 медалей: 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзову.

Серед чоловіків (як на ліву, так і на праву руку) в категорії до 95 кг абсолютну перемогу здобув українець Євген Прудник і виборов дві золоті медалі. Серед жінок (ліва рука) в категорії до 75 кг українка Вікторія Ілюшина виборола бронзу, а в категорії понад 75 кг українська спортсменка Анастасія Школокова виборола срібло.

Серед жінок (права рука) в категорії до 75 кг друге місце посіла Вікторія Ілюшина, а в категорії понад 75 кг - срібло виборола Анастасія Школокова. Таким чином, збірна України в медальному заліку у змаганнях з армрестлінгу посіла 2 місце, на першому місці - Казахстан, а на третьому - Киргизстан.

Всього у змаганнях з армрестлінгу серед чоловіків і жінок розігрувалися 12 комплектів медалей. Україна також виборола 2 медалі (золоту і бронзову) у змаганнях з мас-рестлінгу. Третє місце в цьому виді спорту у ваговій категорії 70 кг на Всесвітніх іграх кочівників посів українець Олексій Кушнір, а золото - українська спортсменка Ірина Заславська у ваговій категорії 85 кг.

Загалом із мас-рестлінгу було розіграно на ВІК-2018 12 комплектів медалей. У цьому виді спорту на Всесвітніх іграх кочівників брали участь 122 спортсмени з 26 країн.

Нагадаємо, III Всесвітні ігри кочівників 2 вересня урочисто відкрилися у Киргизстані на березі мальовничого гірського озера Іссик-Куль. Вони триватимуть до 8 вересня. Учасники змагаються в 37 видах спорту. Українські спортсмени змагаються в таких видах спорту, як армрестлінг, мас-рестлінг, самбо і традиційна стрільба з лука.