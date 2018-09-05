У Марокко будують найбільшу в світі геліотермальну електростанцію

З 2015 року китайська компанія SEPCO III Electric Power Construction, структурний підрозділ корпорації PowerChina, будує в пустелі Сахара за 20 км від міста Варзазат у Марокко геліотермальну електростанцію (ГеТЕС) Noor.

Наразі риває будівництво другої і почалося спорудження третьої черги ГеТЕС – Noor ІІ і Noor IІІ, передає Рубрика.

На сьогоднішній день це найбільший подібний проект у світі. В остаточному вигляді площа електростанції складе 2500 гектарів – більше, ніж площа марокканської столиці, міста Рабат.

Вартість другої черги склала 810 млн євро, третьої – 645 млн євро. Вся установка, яку завдяки розмірам, добре видно з космосу, буде генерувати 510 МВт енергії.

Після закінчення будівництва ГеТЕС Noor буде забезпечувати екологічно чистою електроенергією понад 1 млн марокканських сімей і навіть зможе експортувати надлишкове електрику в Європу.

Завдяки цій гігантській установці та іншим проектам Марокко планує в 2020 році отримувати 42% всієї необхідного електрики від Сонця, значно скоротивши імпорт нафти і газу – зараз країна отримує від них 94% всієї електроенергії.