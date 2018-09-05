Україна, Молдова та Грузія мають отримати перспективи членства в ЄС, - МЗС Латвії

ЄС має визнати європейські амбіції країн-лідерів Східного партнерства, озвучивши реалістичний термін, коли ці країни можуть отримати членство у Євросоюзі

Таку думку під час 28-го економічного форуму у місті Криниця-Здруй (Польща) висловив голова МЗС Латвії Едгар Рінкевіч, передає Еспресо.

"Варто визнати очевидне, такі країни як Україна, Молдова та Грузія добровільно вибрали для себе європейський шлях. Вони прагнуть до членства у ЄС та готові йти цим шляхом. Саме тому завданням для ЄС має стати відповідь на ці прагнення. ЄС має визнати перспективи членства цих країн, та озвучити реалістичний термін їхнього вступу",- заявив він.

Оцінюючи виклики, які стоять перед ЄС, латвійський міністр назвав потребу збереження єдності у питанні санкцій проти РФ та єдиної позиції у діалозі із США.

"Ще один – надзвичайно важливий – виклик – це Brexit. ЄС має зробити все можливе, щоб утримати Велику Британію якнаймога ближче до Європи. Це завдання має бути ключовим у найближчий перспективі", - додав він.

Ще один ризик для Європи, який з'явиться найближчим часом – майбутні вибори до Європарламенту. "Ми бачимо розчарування у ЄС і це може відобразитися у цьому голосуванні. Цього не можна допустити! Ми маємо вже зараз стимулювати людей піти на ці вибори, щоб їх не виграли критики ЄС", - додав міністр.