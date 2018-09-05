Україна передала інформацію про екологічну катастрофу в окупованому Криму до міжнародних організацій

Україна передала інформацію про хімічні викиди на заводі «Кримський титан» на півночі окупованого Криму до ООН, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Червоного Хреста та Всесвітньої організації охорони здоров’я для документування фактів порушення прав людини. Також надіслано звернення до прокуратури Криму для порушення кримінальної справи стосовно причетних до порушення екологічних прав та загрози життю жителів півострова.

Про це повідомив представник Уповноваженого з дотримання прав жителів АР Крим та Севастополя Ісмаїл Халіков на своїй сторінці у Facebook.

За словами представника омбудсмена, жителі північного Армянська та Красноперекопська скаржилися на маслянистий наліт жовтуватого відтінку на дахах будинків та металевих предметах. Крім того, мешканці звернулися до лікарень зі скаргами на кашель, запалення слизової рота, носа, горла та очей.

“ Практично відразу в лікарнях в декілька разів підвищилася кількість звернень від громадян. Основні скарги – кашель, запалення слизової роту, носу, горла та очей. Дивує, що діагноз, який всім ставлять – ОРЗ або алергія. В аптеках дефіцит абсорбентів, марлевих пов’язок та антигістамінних препаратів. Те, що в містах еколологічна катастрофа видно неозброєним оком : металеві речі продовжують покриватися іржою, дерева масово зкинули листя (частина виглядає як вигорівші), в повітрі стоїть стійкий запах кислоти, на газонах де-не-де лежать мертві птахи.”, - написав Ісмаїл Халіков.

Він також зазначив, що викликає занепокоєння, що до сих пір не оголошено назвичайний стан, не евакуйовують доросле населення , а окупанти продовжують «заспокоювати» людей.