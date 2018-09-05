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Україна виграла тендер $40 млн на ремонт та модернізацію турецьких гелікоптерів МІ-17

5 вересня, 2018 - 10:44

Україна виграла тендер на 40 мільйонів доларів, за яким відремонтує та модернізує 17 вертольотів МІ-17 для турецької жандармерії.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter.

Виконувати замовлення будуть запорізький завод «Мотор-Січ» та ремонтний завод у Конотопі «Авіакон».

«Ми маємо унікальну компетенцію в сфері авіаремонту. Співпраця з Туреччиною — це наша стратегія», — сказав Аваков.

Раніше у Службі безпеки України заявляли, що технології «Мотор Січ» хотіли вивести за кордон.

«Мотор Січ» виробляє двигуни для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію у понад 100 країн світу.

Джерело: День

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