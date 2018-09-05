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В Аргентині запровадили нові податки на експорт та скоротили кількість міністерств

5 вересня, 2018 - 10:24
Фото: Reuters

Президент Аргентини Маурісіо Макрі у понеділок оголосив про пакет заходів, покликаних зупинити чергову економічну кризу в країні.

Серед них - нові податки на експорт та скорочення кількості міністерств.

Щонайменше п'ять міністерств увійдуть до складу інших державних органів, повідомляє AFP.

"Аби почати будувати країну, яку ми хочемо, нам треба відкоригувати наше сальдо платіжного балансу у державі, яка витрачає більше, ніж отримує", - заявив Макрі у телезверненні.

Він також оголосив, що виділить більше економічної та харчової допомоги для аргентинців, які страждають від бідності та інфляції - вона сягнула цього року 30%.

Нові податки президент назвав "дуже поганими", але пояснив, що йдеться про надзвичайну ситуацію.

Минулими тижнями в Аргентині посилилася валютна криза, яка змусила уряд звернутися до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з проханням раніше за домовлений термін виділити кредит у рамках схваленої раніше програми обсягом у 50 мільярдів доларів.

Курс національної валюти песо стрімко падає. Якщо 31 серпня один долар США коштував 37,4 песо, то після телезвернення Макрі аргентинська валюта втратила ще 4% вартості. Новий курс - 39 песо за 1 долар США.

Нагадаємо, що раніше Аргентина уже пережила глибоку економічну кризу, відому як "Велика аргентинська депресія". Вона вразила країну у 1998 році і тривала щонайменше до 2003-го.

 

Джерело: День

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